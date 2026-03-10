Madame Gilberte Robin Marois 1929-2026

Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 26 février 2026, à l’âge de 96 ans, est décédée madame Gilberte Robin, épouse de monsieur Claude Marois. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu madame Jeanne Coulombe et de feu monsieur Odilon Robin.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilbert, feu Sylvie, Brigitte (René Lord), feu France, Jean (Céline Auger) et Julie (David Leroux) ; ses petits-enfants : Mathieu et Laurie Lévesque, Simone et Charles Marois. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jean-Paul (feu Jeannine Desmarais), Mariette (feu Émilien Bossé), Marie-Rose (feu Léo Gagné), feu Luc (Yolande Gaudreau), feu Léa (feu Guy Richard), feu François (Yolande Richard), feu Sr Noella N.D.P.S, feu Georges (Cora Collin), feu Pierre-Émile, feu Benoit (Irène Buteau), feu Gérard et feu Denis (Marjolaine Thibault) ; de la famille Marois : feu Roland (feu Aline Caissie), feu André, feu Gemma (feu Michel Fortier), Sr Denise N.D.P.S, Suzanne (André Labonté). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1 place de l’église Cap-Saint-Ignace, QC, G0R1H0.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils, 560, route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le samedi à compter de 11h. Le service religieux sera célébré le samedi 14 mars 2026 à 15h à l’église de Cap-Saint-Ignace et de là au crématorium. L’inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.