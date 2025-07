Madame Gilberte Thibault Fortin 1928 - 2025

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 14 juin 2025 à l’âge de 97 ans est décédée madame Gilberte Thibault, épouse de feu monsieur Lucien Fortin. Fille de feu dame Aurélia Fortin et de feu monsieur Lauréat Thibault, elle demeurait à Saint-Eugène de L’Islet, et dans les dernières années à la Résidence Marcelle Mallet à Cap-Saint-Ignace.

Elle était la mère de Maude (Jean Carignan), feu Michel, Benoît (Marie-Andrée Gamache), Gilles (Marie-Josée Bernard) et Régis; la grand-maman de Mathieu, Jean-François (Claudia) et Vincent Trudel, Émilie (François) et Guillaume Fortin (Sabrina), Alex (Alexandra) et feu Laury Fortin; l’arrière-grand-mère de Fay et Lya, Delphine et Justin, Henri, Délia et Flora. Elle était la soeur de : feu Marie-Laure, feu Fernand et Pierrette (Alban Normand). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Fortin, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à Dre Annie Mercier et à l’ensemble du personnel du CHSLD de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Merci également à Rose-Hélène Caron, de la Résidence Marcelle-Mallet pour son aide, son soutien et le temps qu’elle a consacré à son bien-être.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 5 juillet 2025 à 14h30 en l’église Saint-Eugène de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h,suivies de la mise en crypte au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.