Madame Gina Castonguay (1965-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 13 juin 2024, est décédée subitement Gina Castonguay, épouse de Régis Leclerc. Fille de feu dame Huguette Fournier et de feu monsieur Noël Castonguay, elle demeurait à Saint-Pamphile de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil son époux Régis, son fils Nicolas (Catherine Albert), sa fille Sarah-Lyne. Elle était la soeur de : feu Jasmin Castonguay. De la famille Leclerc, elle était la belle-soeur de: Claude (Gaétane Duval), Alain (Luce Pelletier) et Rock. Sont également attristés par son départ sa filleule Claudia, ses oncles et ses tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines.

Appréciée de tous, Gina manquera à ses nombreux ami(e)s et tous ceux qui avaient le privilège de la côtoyer, que ce soit à travers diverses activités sportives et sociales qui la passionnaient. Sans oublier ses collègues et surtout, ses ami(e)s du Service de garde de l’école St-Joseph, qu’elle aimait tant.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à des fondations que Gina avait à coeur, dont La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile le vendredi 28 juin de 19 h à 21 h, samedi jour des funérailles à compter de 11 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 29 juin 2024 à 14 h 30 en l’église de Saint-Pamphile et de là au crématorium.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances: De la Durantaye et Fils 418 356-3822

