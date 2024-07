Madame Ginette Catellier (1942-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 5 juillet 2024, à l’âge de 81 ans et 11 mois est décédée madame Ginette Catellier, fille de feu dame Germaine Rheault et de feu monsieur Gaston Catellier. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle a demeuré pendant plusieurs années à La Pocatière.

Elle laisse dans le deuil son fils Thomas Blaine; ses petits-fils : Alex et Ian Blaine. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Jacques (Doris Mercier), feu Marcel (Francine Richard) et feu Claire Catellier (feu John Evdoshock).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces : Gaston et Annie Catellier; Maude et Audrey Catellier; John Jr. Evdoshock; ainsi que leur famille, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Monseigneur-Deschênes ainsi qu’à ceux de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 20 juillet 2024 à compter de 14 h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le même jour à 15 h 30 dans l’intimité des membres de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec