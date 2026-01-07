Madame Ginette Deschênes Dubé 1946-2025

À l’Hôpital de L’Enfant-Jésus de Québec, le 28 décembre 2025 à l’âge de 79 ans, est décédée madame Ginette Deschênes épouse de monsieur Roméo Dubé. Fille de feu dame Rose-Aimée Thiboutot et de feu monsieur Augustin Deschênes. Elle demeurait à Sainte-Perpétue de L’Islet.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marlène (Raymond Laverdière), Francis (Vicky Chouinard) et Stéphane ; ses petits-enfants : Pier-Alexandre Robichaud, Carolyn Robichaud (Darren Arseneau) ainsi que Roxanne Laverdière (Simon Caron) ; son arrière-petit-fils Mavrik Robichaud. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Agilas (feu Elizabeth Thibault), Pierrette (feu Aurèle Toussaint), feu Augustin, feu Roland (Jeannine Lemelin), feu Raymond (feu Gisèle Dubé), feu Colette et Michel ; de la famille Dubé : feu Roland (feu Lucette Parent), feu Rosaire (feu Thérèse Fournier), feu Albéric (feu Armande Toussaint), feu Léopold (feu Rolande Dumais), feu Thérèse (feu Ferdinand Toussaint), feu Antoinette (feu Jean-Thomas Pelletier), feu Robert (feu Fernande Pelletier), André (Claudette Guillemette) et feu Philippe.

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny et à celui de l’Hôpital de l’Enfants-Jésus pour leurs attentions, leur dévouement, les soins prodigués et leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Québec) G5V 3R8.

http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à la Fondation du CHU de Québec, 1825, Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec (Qc), G1J 1Z3. https://fondationduchudequebec.org/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) 11, de l’Église, Sainte-Perpétue le vendredi 9 janvier à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 9 janvier 2026 à 14 h 30 en l’église de Sainte-Perpétue de L’Islet. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils), 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile

(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.