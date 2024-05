Madame Ginette Doyon (1946-2024)

À Montmagny, le 8 mai 2024, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Ginette Doyon, épouse de madame Suzanne Manningham, fille de feu Marcelle Griffith et de feu René Doyon. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Le dimanche 26 mai 2024 à compter de 12 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Outre son épouse Suzanne, elle laisse dans le deuil sa belle-fille Camille Lopez (Dominic Ogden), ses nièces : Marie-Lise Laflamme (Serge Turgeon), Valérie Laflamme (David Labranche), Roxanne Doyon (Mélanie Martel), son neveu Jonathan Doyon (Cindy Roy), ses petits-neveux: Félix, Nathan, Sam et Elliot et sa petite-nièce Kayla, ainsi qu’autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dre Alexandra Mercier et Dre Maude Poulin pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : www.cancer.ca.fr ou à une fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca. Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec