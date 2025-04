Madame Gisèle Beaulieu 1942-2025

À l’IUCPQ (Hôpital Laval), le 23 mars 2025, à l’âge de 83 ans et 2 mois, est décédée madame Gisèle Beaulieu, épouse de feu monsieur Luc Cloutier.

Fille de feu dame Gertrude Paradis et de feu monsieur Joseph Beaulieu, elle demeurait à Sainte- Perpétue et depuis quinze ans à Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil ses filles : Sylvie et Danie; son petit-fils Étienne. Elle était aussi la mère de feu Sylvain. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jeannette (feu Yvon Pelletier), feu Fernand (Colombe Caron), Marcel (Nicole Duchesne), feu Ginette « Pierre-Anne » (Ronald Ste-Marie) et Jocelyne Beaulieu (Michel Gosselin); de la famille Cloutier : feu Roger (Aline Chouinard), feu Jean-Guy (Rita Gamache), feu Lucille (Réjean Ouellet), Josephel (Huguette Ratté) et feu Paul-Henri (Berthe Ouellet).Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(es).

De sincères remerciements sont adressés à son cardiologue Dr Mario Sénéchal ainsi qu’aux membres du personnel de l’Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, pour leur présence rassurante, leurs attentions et la qualité de leurs soins rendus au cours de sa dernière semaine de vie.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Institut de Cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, des Quatre-Bourgeois Québec (Québec), G1V 0B8 https://fonda- tion-iucpq.org/je-donne/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 4, chemin du Roy OuestSaint-Jean-Port-Jolile samedi 26 avril à compter de 11h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 26 avril 2025 à 15h à la résidence funéraire. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 598-3093, sans frais : 1 877-598-3093, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.