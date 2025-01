Madame Gisèle Bédard Normand (1930-2024)

À La Maison d’Hélène, le 20 décembre 2024 à l’âge de 94 ans est décédée madame Gisèle Bédard, épouse de feu monsieur Jean-Paul Normand. Fille de feu dame Béatrice Lizotte et de feu monsieur Joseph Bédard, elle demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean-Paul (Lucille Caron),Camilio (Monique Joncas), Lucie (Daniel Jean), Richard (Nancy Bérubé); ses petits-enfants : Alain (Jessica Atkins) et Matthieu Normand; Karine (Simon Bernier) et Roxanne Normand (Vincent Boucher), Martin Jean (Émilie Lachance-Nadeau); ses arrière-petits-enfants : Albert, Flavie, Allie, Jackson, Nathan, Loïc, Jade, Élodie, Camille, Benjamin, Elliott, Karelle, Charlotte, Raphaël et Victor.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Marius (feu Juliette Jean), feu Guy (feu Thérèse Thibault); feu Gilles (feu Marie-Claire Fournier), feu Laurentien (feu Pierrette Caouette), feu Jacques ; de la famille Normand : feu Irène (feu Adélard Guy), feu Armand (feu Georgette Coulombe), feu Yvonne (feu Napoléon Pelletier), feu Marie-Anne (feu Marcel Cournoyer), feu Marie-Paule (feu Jean-Paul Morin), feu Gérard, feu Rachel (feu Gaston Durocher), feu Antonio (feu Armandine Lavoie), Bernardette (feu Wilfrid Lavoie), feu François (feu Lucette Marois), feu Marcellin, feu Rosaire.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la résidence Les Quartiers A de L’Islet pour leur présence et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don À La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Il n’y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Ses cendres seront déposées ultérieure- ment au cimetière paroissial de Saint-Eugène.

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.