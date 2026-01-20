Madame Gisèle Fortin (Masson) 1930-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 27 novembre 2025, à l’âge de 95 ans et 8 mois, est décédée madame Gisèle Fortin, épouse de feu monsieur Claude Masson. Elle était la fille de feu monsieur Edgar Fortin et de feu dame Élise Robin. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 24 janvier 2026 à compter de 10 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 12 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Raymonde Bernier), Louise (Shashank Jatar), Marie-Claude (feu Maurice Morneau), Denyse (Benoit Montminy), ses petits-enfants : Esther (Maxime Lachance) et Alexandre (Nadia Dubé) Masson, Muriel (Morgan King) et Anant Jatar, Marie-Andrée Masson (Philippe Dionne), Julien et Hugo Masson-Montminy, ses arrière-petits-enfants : Louis, Samuel et Élodie Lachance, Lilianne (José Moreau), Élise, Charles et Gabrielle Masson, Charles Trudel et Roméo Dionne.

Elle était la sœur de feu Jean-Claude (feu Thérèse Langlois), feu Robert (feu Blanche Fraser), feu Roland (feu Thérèse Ouellet), feu Louisette, feu André, feu Gilles. Elle était la belle-sœur de feu Marguerite (feu Lorenzo Picard), feu Colette, feu Clément (feu Thérèse Caron), feu Paul-André (feu Angéline Chabot), feu Henriette, feu Rollande (Jacques Morissette), Camille (Lucien Caouette), Georges (Sarah Couette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que celui des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les excellents soins prodigués. Des remerciements particuliers vont à Jeannine Poirier et Roland Blais pour l’aide apportée au cours de nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

