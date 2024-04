Madame Gisèle Martin Bérubé (1925-2024)

Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 29 mars 2024, est décédée à l’âge de 98 ans et 3 mois, dame Gisèle Martin épouse de feu monsieur Raymond Bérubé. Elle était la fille de feu Charles-Auguste Martin et de feu Flavie Lavoie. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à la Résidence funéraire Marius Pelletier inc. 75, av. de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 le samedi 13 avril 2024, de 11 h à 12 h 55. Suivra une cérémonie d’adieu qui sera célébrée à 13 h à la Résidence funéraire. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière des Pins de La Pocatière.

Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Micheline (Claude Pelletier), Pierre (Noëlle-Ange Roy), Martine (Donald Fraser), Robert (Lysane Francis); ses petits-enfants: André, Luc et Sarah Pelletier, Isabelle et Jean-Nicholas Bérubé, Geneviève et Julie Fraser, Maxime Bérubé et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants.

Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CSD l’Islet Nord-Sud, du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que ceux du CLSC de Cap-Saint-Ignace pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués.

Direction funéraire: Résidence funéraire Marius Pelletier inc. La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli.