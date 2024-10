Madame Gisèle St-Pierre (1962-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2024, à l’âge de 62 ans, est décédée madame Gisèle St-Pierre, épouse de feu monsieur Cyrille Caron et conjointe de monsieur Mario Bernier. Native de Saint-Aubert de L’Islet, elle était la fille de feu dame Marie-Paule St-Pierre et de feu monsieur Luc St-Pierre. Elle demeurait à Saint-Apollinaire, autrefois à Montmagny.

Outre son conjoint Mario, elle laisse dans le deuil sa fille Véronique St-Pierre Caron (Jonathan Talbot et leurs enfants Éloïse et Alexis); le fils de Mario, Félix Bernier Guimond et ses filles Charlie et Billie.

Elle était la sœur de : Yvon, Aline (Richard Caron), feu Marc, Claire, Gilles, Réjeanne (Michel Boulet) et Françoise (Yvan Pelletier).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs autres parents, amis(es) et ses collègues de travail chez GSK. Canada.

De sincères remerciements sont adressés à Nicole Leclerc, infirmière, au Dr Mario Bélanger et aux membres du personnel soignant du CRIC, pour leur présence, leur précieux soutien ainsi que la qualité de leur approche et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca dont l’activité Le Relais pour la Vie qui lui tenait beaucoup à cœur, ainsi qu’à La Maison d’Hélène de Montmagny, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace

le samedi 12 octobre à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu ce samedi 12 octobre 2024 à 16h30 au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.