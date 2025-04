Madame Hélène Bélanger 1951 - 2025

À la Maison Beauport de Québec, le 31 mars 2025, est décédée à l’âge de 73 ans et 8 mois, dame Hélène Bélanger épouse de feu monsieur Simon Richard. Elle était la fille de feu Prudent Bélanger et de feu Jeanne Bernier. Elle demeurait à Québec et autrefois à La Pocatière, Kamouraska.

Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au Complexe funéraire Marius Pelletier inc. 409, 9e Rue boul. Desrochers, La Pocatière, QC, G0R 1Z0 le samedi 19 avril 2025, de 13h à 14h25. Une Cérémonie d’Adieu sera célébrée ce même jour, à 14h30, en la chapelle du Complexe funéraire et de là les cendres seront déposées au columbarium et seront inhumées ultérieurement au cimetière de la Montagne.

Elle laisse dans le deuil son fils Mathieu (Audrey Côté), sa fille Geneviève (Sarto Cormier), ses petits-enfants Charlotte Richard et Gabriel Cormier. Elle était la soeur de feu Michel Bélanger et de Rachel Bélanger (André Poitras).

De la famille Richard, elle était la belle-soeur de: Michel (Louise Fortin), Mimi, feu Suzanne, Louise (Jacques-René Sirois), Robert (Micheline), Brigitte (Pierre Pouliot). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces: Alexandre Richard, Christian et Marie-Michelle Nadeau, Maude et Pierre-Yves Sirois.

La famille remercie tous les membres du personnel de la Résidence Maison Beauport, les préposés et spéciale- ment les infirmières auxiliaires Mélanie Boulanger et Judy Thériault, pour leur travail extraordinaire, leur écoute, leur bienveillance et les bons soins prodigués.

Direction funéraire : Résidence funéraire Marius Pelletier inc. La Pocatière, St-Jean-Port-Joli

