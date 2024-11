Madame Hélène Bossinotte (1946-2024)

À la Maison Mathieu Froment-Savoie de Gatineau, le 23octobre 2024, à l’âge de 78 ans et 5 mois, est décédéemadame Hélène Bossinotte, épouse de monsieur Jean-Louis Gosselin. Fille unique de feu dame Fernande Bernier et de feumonsieur Sarto Bossinotte, elle demeurait maintenant àGatineau et a demeuré de nombreuses années à Québec et plus récemment à L’Islet.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Valérie Bossinotte-Gosselin (Maxime Poirier) et Zacharie Bossinotte-Gosselin (Marie Rose Dione et son fils David). Elle était la belle-sœur de Denise Gosselin (feu James Donnelly) et de feu Gabriel Gosselin (Ghislaine Laverdière). Sont aussi affectés par son départ, ses nièces, Evelyne et Mireille Gosselin, ses neveux, Martin et Patrick Donnelly, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à toute l’équipe de la maison Mathieu Froment-Savoie de Gatineau pour leurs attentions, leur dévouement, leur respect et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mathieu Froment-Savoie,170, rue Sherbrooke, Gatineau, QC J8Y 2L6. https://www.canadahelps.org/fr/dn/26455Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le vendredi 8 novembre à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 8 novembre 2024 à 14h30 en l’église de Cap-Saint-Ignace, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances: 418 246-5337, sans frais: 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite Web: www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.