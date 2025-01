Madame Hélène Boulet St-Pierre (1947-2025)

Au centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 13 janvier 2025, à l’âge 77 ans, est décédée madame Hélène Boulet, épouse de monsieur Serge St-Pierre. Fille de feu dame Fernande Laberge et de feu monsieur Claude Boulet, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Alphonse Fortin), Nicolas (Jessica Emond), Caroline (Anthony Hallé); ses petits-enfants : Andréa (Olivier Canuel) et Maxime Fortin; Lucas et Amélia St-Pierre; Océanne, Florence et Mathias Hallé; ainsi que son arrière-petit-fils Léo Canuel.

Elle était la sœur de : Ginette (Robert Belleau), feu Denis (feu Louise Roy – Véronique Dion), Gilles, Jean, Suzanne (Gabriel Raymond); de la famille St-Pierre : feu Aline (feu Raymond Chouinard), feu Victor (feu Pierrette Chouinard), feu Raymond (feu Marguerite Bourgault), feu Jean-Claude (feu Noëllande Caron), feu Lucille, Éliane (feu Rénald Lachance), feu Guy (Janine St-Amant), feu Patrick, Claudette (feu Jean-Claude Gagnon), Fernand (Jocelyne Caron), Armand, feu Gaston, feu Clément, feu Estelle, Gaétan.

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines, autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et les excellents soins.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils4, ch. du Roy OuestSaint-Jean-Port-JoliLe samedi 25 janvier 2025 à compter de 9h. Un moment de recueil- lement aura lieu le même jour à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire.

Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093,télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.