Madame Hélène Caron (1964-2024)

À son domicile de Montmagny, le 11 octobre 2024 à l’âge de 60 ans est décédée madame Hélène Caron, épouse de madame Nadine Gaudreau. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de madame Thérèse Duval et de feu monsieur Jean-Baptiste Caron. Par son dévouement et sa détermination, elle a été l’instigatrice et fondatrice de La Maison d’Hélène (Maison de soins de fin de vie) à Montmagny.

Outre sa mère et son épouse, elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Francine (Gilles Côté), Denis (Andrée Bélanger), Cécile (Gaétan Pelletier), Robert (Lise Deschênes), Suzanne (Robert Chouinard), Clément (Dorothée Bélanger), François (Chantal Sénéchal), Florence (Dominique Dubé) et Gaétan (Sylvie Lord) ; de la famille Gaudreau, sa belle-mère Marcelle Gaumond (feu Michel Emond Gaudreau), sa belle-sœur et son beau-frère Audrey (Michel Lévesque).

Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Karine Dubé, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents, ses amis(es) et toute la merveilleuse équipe de La Maison d’Hélène.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à son médecin Dr Annie Mercier pour sa précieuse complicité, à Michaëla Bourgault, infirmière pour sa présence soutenue et son dévouement ainsi qu’à tous les intervenants et toutes les personnes qui lui ont apportés de quelque façon que ce soit, réconfort, soins et soutien dans son cheminement depuis toutes ces années.

Merci de ne pas envoyer de fleurs ; votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Centre Rousseau (Amphithéâtre L’Islet-Nord) 390 rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 1er novembre de 14h à 16h30 et de 18h30 à 21h, le samedi 2 novembre, jour des funérailles de 9h30 à 14h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 2 novembre 2024 à 14h30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront par la suite déposées au Mausolée du cimetière de Montmagny.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances à la Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.