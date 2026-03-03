Madame Hélène Chabot 1944-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 février 2026, à l’âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Hélène Chabot, épouse en 1res noces de feu monsieur Ulric Fournier et en secondes noces de feu monsieur Hilaire Létourneau. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Chabot et de feu dame Irène Lemelin. Elle demeurait à Montmagny et était native de Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

le vendredi 6 mars 2026 de 18 h à 22 h et samedi jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le samedi 7 mars 2026 à 11 h en l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Elle est partie rejoindre son fils Alain et laisse dans le deuil, ses filles : Marlène et Nancy (Benoit), ses petits-enfants : Jonathan Roy, Christina Lessard, Joëlle Fournier, Jaëlle Fournier, Sébastien Fournier Fortier (Carolane), Odélie Corriveau et ses arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs : Yvette (feu Charles-Auguste Thibault, feu Léopold Poulin, Raynald Blais), feu André, Guy (Hélène Létourneau), feu Lise (feu Léo Durand, Léonard Bouchard), feu Claude (Rita Tanguay), Diane (Richard Thibault), Denise (Henri Aubé), Claire (feu Charles Morin, Mario Laterreur), Jacques (Jacqueline Létourneau), Gilles (Hélène Bilodeau), feu Pierre, Yves (Guylaine Godbout), Marie-Josée (Nicolas Moore), ainsi que les membres de la famille Fournier et la famille Létourneau, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier Jacques, Jacqueline, Michel, Annette et Johanne pour leurs services rendus, ainsi que Renée-Julie Parisé, ergothérapeute.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

