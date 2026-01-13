Madame Hélène Gamache 1946-2025

Au CHSLD de Sainte-Perpétue, le 21 décembre 2025, à l’âge de 79 ans, est décédée madame Hélène Gamache, épouse de feu monsieur Armand Fournier. Fille de feu dame Lucienne Labbé et de feu monsieur Gérard Gamache, elle demeurait à Sainte-Perpétue-de-L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses filles : Line (Émond Leclerc), Julie (Alain Ouellet), son fils Luc et sa petite-fille MaÏka Ouellet. Elle rejoint son petit-fils bébé Matis. Sont également affectés par son départ ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Gamache et Fournier ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es).

La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD de Sainte-Perpétue et de la résidence Odette Blanchet pour leur présence et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec),G0R 3G0. Les membres de sa famille vous accueilleront au

Salon paroissial (Sacristie de l’église) Sainte-Perpétue le samedi 7 février 2026 à compter de 12 h 30. Une célébration commémorative suivra à 13 h 30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils)

