Madame Huguette Bernier 1935 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 11 avril 2025, àl’âge de 89 ans, est décédée madame Huguette Bernier, épouse de feu monsieur Gaston Langlois. Elle était la fille de feu monsieur Oliva Bernier et de feu dame Claire Blanchette. Elle demeurait à Montmagny et native de Sainte-Apolline.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 12 juillet 2025 à compter de 12h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à14h30 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Apolline.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Alain (Christiane Têtu), Jacques (Carole Lemieux), France (Benoit Paquet), ses petits-enfants : Nicolas, Sylviane, Charles, Laurence, Jade, Michaël et leur conjoint (e), ses arrière-petits-enfants : Elliot, Émile, Clovis, Élisabeth, Diane et un bébé à naître bientôt. Ses soeurs : Apolline, Réjeanne (Viateur Bergeron), Lucie (René Rousseau). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs qui l’ont précédée : Donat, Raymond, Gérald, Jean-Paul, Jean-Nil, Joseph, Yvon, Jeannine et Laurence. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langlois, sa filleule et ses filleuls, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille remercie le personnel de L’Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Sainte-Apolline(https://www.canadahelps.org/fr/organismesdbienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-sainte-apolline/) ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/).

Des formulaires seront disponibles au salon.La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web: www.laurentnormand.ca

