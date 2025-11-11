Madame Huguette Lecomte Delagrave 1931-2025

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 novembre 2025, à l’âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Huguette Lecomte Delagrave, épouse de feu monsieur Gérard Delagrave. Elle était la fille de feu monsieur Paul Lecomte et de feu dame Yvonne Laliberté. Elle demeurait à Saint-Nicolas et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 14 novembre 2025 de 19 h à 21 h 30 et le samedi 15 novembre 2025, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Luc (Ghyslaine Dumas), France (Pierre Bouffard), Roch (Anne Delisle), ses petits-enfants : Joannie, Stéphane, Julie, Martin, Véronique, Marie-Pier, Maude, Alexandre et leurs conjointes et conjointes, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs : Élise Lecomte (feu Gilbert Delagrave), feu Yolande (feu Georges Blais), feu Pauline (feu Gérard Tanguay), feu Gemma (feu Pierre Asselin), feu Antoni (feu Pauline Lamonde), feu Gaston (Jeanne D’Arc Gilbert), feu Bertrand, feu Aline (feu Conrad Théberge), feu Doris (feu Marcel Boulet), feu Gonzague (Lise Tessier), feu Bérangère, feu Clermont (Louise Martineau). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delagrave : feu Lucille (feu René Lemelin), feu Laurette (feu Conrad Lapointe), feu Monique (feu Jean-Paul Lecomte), feu Rollande (feu Léandre Picard), feu Yvan (feu Diane Royer). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel et les infirmières de la Résidence Chartwell de Saint-Nicolas pour leur bienveillance et pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec (https://www.coeuretavc.ca/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

