Madame Huguette Mercier Laurendeau 1941-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 24 juin 2025, à l’âge de 83 ans, est décédée madame Huguette Mercier, épouse de feu monsieur Jacques Laurendeau. Fille de feu dame Marie Caron et feu monsieur Edgar Mercier, elle demeurait à Saint-Cyrille de Lessard, comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Nicole (Claude Rousseau), Sonia (Marco Blanchet), Philippe (Chantal Pelletier) et Amélie (Daniel St-Pierre) ; ses petits-enfants : Étienne Blanchet (Justine Bélanger), Émy et Thaly Laurendeau et Maxime St-Pierre (Lory-Ann Coulombe Ouellet) ; ses arrière-petites-filles Jade et Florence Blanchet. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Denis (feu Céline Fortin), Lise (feu Martin Guimond), Claude (Monique Laurendeau), Jacques (feu France Gagnon – Raynelle Dumas), Gaston (Reina Roussel), feu Fernando (Jocelyne Fortin) et Germain (Diane Grégoire) ; de la famille Laurendeau : feu Adrien (feu Margot Pelletier), feu Alfred (feu Simone Thibeault), feu Aline (feu Gaston Pelletier), feu Yvon (Cécile Chouinard), Rosa (feu Laurent Legros), Jean, Suzanne (feu Guy Caron), Jeanne d’Arc (feu Claude Charette), Monique (Claude Mercier) et Jocelyne (feu Jean Grenier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, à ceux de la Coopérative de services à domicile de la MRC L’Islet ainsi que de la Résidence Audrey J. Bougault, pour leur soutien, leur sollicitude, leur dévouement et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R3G0 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E3B4.

https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial de Saint-Cyrille-de-Lessard 295, rue Principale le samedi 19 juillet à compter de 12h. Les funérailles sans eucharistie auront lieu le samedi 19 juillet 2025 à 15h en l’église de Saint-Cyrille-de-Lessard. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « À l’ombre du Clocher ».

