Madame Irène Bilodeau 1953-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 février 2026, est décédée à l’âge de 72 ans madame Irène Bilodeau, épouse de monsieur René Talbot. Elle était la fille de feu dame Juliette Bilodeau et de feu monsieur Ronaldo Bilodeau. Originaire de St-Fabien-de-Panet, elle demeurait à Ste-Apolline-de-Patton.

La famille vous accueillera à la : Résidence funéraire Boulanger, 31, av. de la fabrique, Montmagny le samedi 28 mars 2026 dès 13h suivi d’une célébration au même endroit à 15h.

Outre son époux monsieur René Talbot, elle laisse dans le deuil ses enfants : Éric, Annick et Christian ; ses petits-enfants : Mathilde et Eugénie Talbot (leur mère Maude Larochelle), Ann-Sophie Talbot (sa mère Vanessa Gagné) et finalement Kyana Talbot; ses frères et sœurs de la famille Bilodeau : feu Norman (Évelyne Turcotte), Louisette (Claude Lemieux), Solange (feu Clermont Poulin), feu Hervé (Lyne Thibodeau), Jacqueline (Yvan Plourde) et France (Charles Bolduc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talbot : feu Jeannette (feu Donat Denault), feu Simonne (Florian Turcotte), Paul (Julienne Turcotte) et Germaine (Donald Jolin); ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces et tous les autres parents et amis.

La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et l’accompagnement durant le séjour d’Irène. Les personnes qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny : https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363 Tél. sans frais : 1-800-706-1363 Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

Site web : www.residenceboulanger.com

La Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.