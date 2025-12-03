Madame Jacinthe Gagné 1954 - 2025

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 19 novembre 2025, à l’âge de 71 ans, est décédée madame Jacinthe Gagné, épouse de monsieur Mario Blais. Elle a demeuré quelques années à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et par la suite à Cap-Saint-Ignace.

Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Jeanne d’Arc Ouellet et de feu monsieur Lionel Gagné ; la sœur et la belle-sœur de : Élise (feu Léopold Morin), Huguette (feu Raymond Gaudreau), Berthe (Onil Dubreuil), feu Véronique (Roland Thibault), Clément (feu Carole Lamontagne), Michel (feu Clémence Boucher), feu Conrad (Jeanne Dubreuil) et Line (Pierre Fournier) ; de la famille Blais, sa belle-mère Catherine Cloutier (feu Émilien Blais), ses beaux-frères et ses belles-sœurs : JoAnne (François Blais), Réjean (Sylvie Fiset) et France.

Sont aussi affectés par son départ, le fils de Mario : Sébastien et ses enfants Gabriel et Christophe, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

Un merci spécial aux différents intervenants du CLSC de Montmagny (en particulier Kim Rémillard) ainsi qu’aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, pour leur soutien, leur humanisme et les excellents soins. Sincères remerciements à l’infirmière Annick Gosselin et au Dr Paul Comeau-Lévesque pour leur accompagnement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4, https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 560, route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace

le samedi 6 décembre à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 11 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.