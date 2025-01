Madame Jacqueline Girard Quemener (1930-2024)

Paisiblement au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 16 décembre 2024 est décédée, à l’âge de 94 ans, madame Jacqueline Girard, épouse de feu monsieur Xavier Quémener, demeurant auparavant à Charlesbourg. Elle était la fille de feu dame Imelda Carrier et de feu monsieur Alfred Girard.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Annie (Jean-René Prémont) etYvon Quémener (Lise Larouche); ses 4 petits-enfants : Amélie (Mathieu Johnson) et Valérie Prémont (David Chouinard), Marianne (Olivier Godbout) et Mireille Quémener (Antoine Grégoire); ses 6 arrière-petits-enfants : Alexandre et Élise Chouinard, Julianne et Philippe Johnson, Emma Grégoire, Éléonore Godbout; ainsi que ses sœurs Lili (feu Michel Gémond), Louise (Laurent Garneau) et son frère Gilles (Renée De Larochellière), sans oublier ses neveux et nièces, de nombreux cousins et cousines, parents et amis.

Elle est allée rejoindre son fils Jean, ses sœurs et frère, Cécile, Carmen (feu Raymond Garneau) et Jean; ses beaux-frères et belles-sœurs : Maxime Quémener (Christiane), Angèle (Louis Jambou) et Louis Quémener.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de St-Jean-Port-Joli pour tous les bons soins prodigués et leur dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715 Av. des Replats, Québec (Québec), G2J 1B8 www.coeuretavc.ca

La famille accueillera parents et amis en l’église de Notre-Dame-des-Laurentides au 1365, av. De la Rivière-Jaune, Québec (QC) G2N 1R8, le samedi 18 janvier 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. Le service religieux sera célébré par la suite à 13 h 30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.