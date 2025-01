Madame Jacqueline Morin

En souvenir,

Maman, il y a trois ans tu partais doucement. Merci pour tout ce que tu nous as offert de beau et de bon, ta douceur, ton amour, ta gentillesse, ton goût de vivre, ton courage. En héritage, tu nous laisses toutes ces belles valeurs et bien d’autres encore. Un doux souvenir de toi nous habite.

Tes enfants Sylvie (Pierre), Martin (Lyne), Marie (Richard), Josée (Christian), tes petits-enfants, Vanessa (Eric), Maxime (Pierre-Luc), Pierre-Antoine, Eve, Anne (Marc-Antoine), Francois (Marie-Pier), Maude, Jade.