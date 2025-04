Madame Jacqueline Ruel Têtu 1954 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 11 avril 2025, à l’âge de 70 ans, est décédée madame Jacqueline Ruel, épouse de monsieur Réjean Têtu. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Ruel et de feu dame Berthe Boutin. Elle demeurait à Montmagny et native de Saint-Gervais. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 25 avril 2025 à compter de 11h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Jérôme et Alexandre (Kaisey Moreau), ses petits-enfants : Alexia, Jacob, Félix et Louis, ses frères et sœurs : Suzanne (Roger Beaulieu), Lucie (Joseph Marceau), Simone (André Pelchat), Réal (Gaétane Leblond), Raoul (Claire Savoie), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Têtu : feu Gilles (Noëlla Barde), Réjeanne, Claudette (feu Jacques Gaudreau), Pierrette (Fernand Gaudreau), Michel (feu France Thibault), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille remercie l’équipe de l’urgence de Hôpital de Montmagny qui a fait montre d’un professionnalisme exemplaire ainsi que d’une grande empathie envers nous.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/) ou à la Maison d’Hélène de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

