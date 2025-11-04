Madame Jacqueline Thibault Cloutier 1935 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 octobre 2025, à l’âge de 90 ans et quatre mois, est décédée madame Jacqueline Thibault, épouse de feu monsieur Léopold Cloutier. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Thibault et de feu dame Anita Gendron. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 9 novembre 2025 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, sa fille Nicole (Daniel Lemieux), ses petits-enfants : Nicolas (Marie-Soleil Lacombe) et Maxime Lemieux, ses arrière-petits-enfants : Nathan, Lucas et Jade. Elle était la sœur et belle-sœur de : Thérèse (feu Marcel Ouellet, Guy Côté) feu Marcelle (feu Paul-André Raby), André (Réjeanne Blanchet), feu Lucie (feu Ghislain Rousseau), Monique (feu Claude Brie), feu Louis-Georges, feu Jean-Marie (Mariette Ouellet), Suzanne (feu Jacques Bernatchez), Antoinette (Bruno Nicole). De la famille Cloutier, la belle-sœur de : feu Alcide, feu Rose-Alice (feu Yvon Caron), feu Lucie (feu Denari Caron), Ida (feu Réal Deladurantaye), Fernand (Jeannine Duval), feu Ernest (Louise Thibault). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage et du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

