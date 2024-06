Madame Jeanne D’Arc Bouffard (1930-2023)

À l’Hôpital de Montmagny, le 17 décembre 2023, à l’âge de 93 ans et 10 mois, est décédée dame Jeanne D’Arc Bouffard, fille de feu monsieur Léon Bouffard et de feu dame Azilda Morin. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au

Complexe funéraire Au cœur des Montagnes 311, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy (Québec) G0R 3Y0 le samedi 22 juin 2024, à compter de 10 h. Une liturgie de la Parole sera célébrée par la suite à 12 h au complexe funéraire, suivie de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Lucille Patry (Rénald Richard), Lorraine Patry (Réjean Daigneault), Sylvain Patry (Nathalie Goulet), ses petits-enfants : Stéphane Richard, Nathalie Richard (Benoît Pouliot), Steven Lindsay, Stéphanie Lindsay, Cathy Bernier, Marie-Josée Patry (Michaël Guay), Alexandre Patry, Guillaume Patry, ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses sœurs : Germaine Bouffard (feu Marcel Chamberland), Jeannette Bouffard (feu Rosaire Aubé), Thérèse Bouffard (feu Jean-Paul Pelletier).

Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs : feu Philippe Bouffard (feu Jeannette Blais), feu Eva Bouffard (feu Maurice Thibault), feu Régina Bouffard, feu Marie-Louise Bouffard (feu Antonio Nicole), feu Eugène Bouffard. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, www.coeurtavc.ca/dons

