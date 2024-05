Madame Jeanne Thibault Bonneau (1933-2024)

Au CHLSD de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, le 5 avril 2024, à l’âge de 90 ans et 10 mois, est décédée madame Jeanne Thibault, épouse de monsieur Jean-Paul Bonneau. Elle était la fille de feu Edmond Thibault et de feu Marie-Louise Couture (1res noces) et feu Alice Labrie. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s en l’église de Saint-François 534, chemin Saint-François Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 4 mai 2024, jour des funérailles, à compter de 11 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Simon Auclair), Ginette (Francis Deschênes), Pierre (Ghislaine Dubé), Gilbert (Jocelyne Bolduc), Gaétan (Karine Dumas), Marcel (Martine Fréchette), Clémence (Julien Pelletier), Céline (Gisèle Lévesque) et Marc-André (Claire Bolduc); ses 17 petits-enfants : Andrée-Anne, Laurence, Marie-France, Jean-Martin, Nathan, Samuel, Marc-Antoine, Stéphane, Sébastien, Audrey, Mathieu, Jonathan, Guillaume, Anne-Marie, Pierre-Marc, Jean-Daniel, Sarah-Jeanne; ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants : Agathe, Margot, Laura, Étienne, Léo, Laurent, Florence, Rose.

Elle était la sœur de : feu Simone (feu Léonard Labbé), feu Jean-Louis, feu Roland (feu Rita Breton), feu Monique (feu Louis Breton), Louisette (Philippe Fontaine), Raymond (Normande Bélanger) et Albert (Paule-Andrée Dancause); la belle-sœur de la famille Bonneau : feu Léon (feu Thérèse Fiset), feu Cécile (feu Patrick Cloutier), Françoise, feu Marie-Ange, feu Marie-Reine (feu René Dombrowski), feu Réal, Rosaire (Mariette Pelletier) et feu Blaise (Raymonde Boutin).

Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d’hébergement de soins de longue durée de Saint-Raphaël et de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués aux cours des derniers mois.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue St-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621 courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec