Madame Jeannette Gamache Pelletier 1938 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 septembre 2025, à l’âge de 87 ans et 7 mois, est décédée dame Jeannette Gamache, épouse de feu monsieur Lucien Pelletier. Fille de feu dame Élisa Gagnon et de feu monsieur Adalbert Gamache, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robin, Gino (Martine Fortin), Renée (Rodrigue Chouinard), Nancy (Serge Ouellet) et Vicky (Benoît Gagné). Ses petits-enfants : Maxime (Ève-Marie Castonguay), Alexandre (Audrey Parent) et feu Guillaume Chouinard, Anthony (Marion Morin) et Gabriel Pelletier (Amélie Coderre), Charles Ouellet (Marie-Pier Charbonneau), Philip (Alexia Larue), Roxanne et François Gagné. Ses arrière-petits-enfants : Coralie et Adam Chouinard, Rose et Léo Chouinard, Lyana Pelletier et feu Livia Pelletier. Elle était la sœur de : feu Gérard (feu Cécile Chabot), feu Rita (feu Joseph Caron), feu Julien (feu Béatrice Dancause), feu Alphonse, Jean-Paul (Jeanne-Mance Pelletier), feu Benoît (Thérèse Milliard), feu Cécile (feu Éloi Pelletier), Armand (Béatrice Pellerin), Antoine, feu Marcel, feu André (feu Lise Gagnon), Monique (Alyre Pelletier), Noëlla (feu Marc-André Daigle; feu Roch Lévesque), feu Rollande (Joe Heffernan), Fernand (Normande Moreau). De la famille Pelletier, elle était la belle-sœur : feu Patrice (Colette Anctil), feu Gaétan (Gemma Gamache), Clémence (feu Maurice Caron), Oliva, Alyre (Monique Gamache), feu Ghislaine, Gaétane (feu Gaston Bédard), André (feu Diane Moreau) et feu Jeanne-Mance (feu Gilles Goddu). Sont également affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe soignante de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9.

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile Le samedi 4 octobre 2025 de 11h à 14 h 15. Le service religieux seracélébré le samedi 4 octobre 2025 à 14 h 30 en l’église de Saint-Pamphile suivi de la déposition des cendres au cimetière paroissial «Bellevue».

