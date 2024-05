Madame Jeannette Laflamme Lemieux (1921-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 22 janvier 2024, à l’âge de 102 ans et 8 mois, est décédée dame Jeannette Laflamme, épouse de feu monsieur Sylvio Lemieux. Elle était la fille de feu monsieur Proculus Laflamme et de feu dame Alvine Lapointe. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et amis à la Maison funéraire Laurent Normand 1, 1re Rue Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 4 mai 2024, à compter de 12 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14 h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Léonard (Sylvie Dubé), feu Gilles (Diane Leblanc), feu Georges (France Roy), feu Serge, ses petits-enfants : Valérie (Russel Bisson), Mélanie (Michel Moreau), Mélissa (Jocelyn Cloutier), Marc-Antoine (Julie Theberge), ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Justin, Sarah-Élisabeth, Sophie-Laurence, Ariane, Laurie, Thierry, Dalie et leur conjoint(e), ainsi que ses arrière-arrière-petits-enfants : Dominic, Samuel, Lambert et Laurier.

Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s, ainsi que madame Nicole Rémillard (Jean Gendron) et leurs enfants Mélanie et Jonathan, qui était sa proche aidante des dernières années.

Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, ainsi que madame Diane Leblanc pour l’aide et le soutien apportés aux cours des années.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à La Maison d’Hélène de Montmagny, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.