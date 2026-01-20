Madame Jeannette Pelletier 1930-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 janvier 2026, à l’âge 95 ans et 3 mois, est décédée madame Jeannette Pelletier. Originaire de Saint-Adalbert de L’Islet, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace depuis quelques années. Elle était la fille de feu madame Aurore Pelletier et de feu monsieur Ferdinand Pelletier.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Duval : Gaétane (Claude Leclerc), sa fille Geneviève, feu Richard, Nelson (Caroline Jourdain), ses enfants Steven et Frédérique, Marjolaine (Denis Proulx), sa fille feu Stéphanie, feu Roberto (feu Jacinthe Truchon), Sonya (Sylvain Mercier), ses enfants Vincent et Joé, Sandra (Joël Bourgault), ses enfants Laurence et Gabriel, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Evan, Violette, Élodie, Grégoire, Noémie, Édouard et Élisabeth. Elle laisse dans le deuil sa sœur Yvette et Élisabeth de la famille Duval. Elle a survécu à ses frères et sœurs : Philippe, Armand, Éva, Léofred, Antoine, Aurore, André, Thérèse ainsi qu’à son compagnon des dernières années, feu Jacques Chouinard. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’urgence et du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny ainsi que celui de la résidence Rose des Vents de Cap St-Ignace pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.

Vos témoignages d’amitié et de reconnaissance peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle municipale de Saint-Adalbert de L’Islet, 55, Principale, le samedi 24 janvier à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi, 24 janvier 2026 à 11h en l’église de Saint-Adalbert de L’Islet. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.