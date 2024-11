Madame Jeannine Buteau (1950-2024)

À La Maison Michel-Sarrazin, le 11 octobre 2024, à l’âge de 74 ans, est décédée madame Jeannine Buteau, fille de feu monsieur André-Georges Buteau et de feu dame Ernestine Blais. Elle demeurait à Québec et native de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 1, 1re Rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Qc) G0R 3A0.

Le samedi 16 novembre 2024, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Frédéric, Martin et Mario (leur père et ex-mari de Madame Buteau, Auguste Gagnon), ses petits-enfants : Maël et Ély (ainsi que leur mère Joanie Beaudin), son frère et ses sœurs : Pauline (Yves Gagné), Diane, Yvon, feu Yolaine et Claudette, ses neveux et nièces : Stéphanie et Yannick Gagné, Valérie Blais et Dave Coulombe, ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines et ami(e)s.

La famille désire souligner les excellents soins personnalisés qui ont été prodigués par le personnel de la Maison Michel-Sarrazin. Leur respect, leur compassion, leur solidarité, leur générosité et surtout, leur souci indéfectible à maintenir la dignité de la personne jusqu’à la toute fin, furent sans faille, parfaits! Enfin, nous avons grandement apprécié le soutien psycho- social offert. La Maison Michel-Sarrazin mérite, sans aucun doute, sa place parmi les leaders dans le domaine des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin au https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec