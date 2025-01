Madame Jeannine Caron Giasson (1933-2024)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 27 décembre 2024, à l’âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Caron FCA, épouse de feu monsieur Garnier Giasson.

Grandement impliquée dans sa communauté, madame Jeannine a dirigé durant plus de vingt ans, à partir de 1976, son propre bureau comptable à Saint-Jean-Port-Joli.

Fille de feu dame Lucia Bourgault et de feu monsieur Léonce Caron, elle demeurait à L’Islet (Sur Mer).

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Madeleine (feu Philippe Bélanger), feu Marcelle (feu Ferdinand Bélanger), feu Fernande (feu Jean-Marie Fortin), feu Jean-Claude (feu Claudette Caron), feu Gilles (feu Colette Caouette), feu Charles (feu Angéline Morin) et Jacqueline Caron (Réjean Kirouac); de la famille Giasson : feu Jean-Claude (feu Yvette Bélanger), Lionel (Jacque- line Jolicoeur), feu René (Ghislaine Bernier), Armande, feu Carmelle (feu Jean-Guy Ouellet), feu Lise, feu Clément (feu Gaby Lacombe) et Collin (Denise Bernier).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, collègues, clients et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui lui ont apporté, écoute, soins, soutien et accompagnement, de quelque façon que ce soit dans les dernières semaines.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhe- lene/DIMMAISON/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils61, des Pionniers EstL’Isletle vendredi 24 janvier de 14h à 16h et de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 25 janvier 2025 à 11h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.