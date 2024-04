Madame Jeannine Fortin Coulombe (1943-2024)

À son domicile, le 25 mars 2024, à l’âge de 80 ans et 10 mois, est décédée madame Jeannine Fortin, épouse de feu monsieur Denys Coulombe. Elle était la fille de feu monsieur Nazaire Fortin et de feu dame Jeanne D’Arc Bernier. Elle demeurait à Montmagny et était native de Cap-Saint-Ignace.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le dimanche 14 avril 2024 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Hélène (Sylvain Giasson), Diane (Gaétan Royer), Mario (Diane Nadeau), ses petits-enfants : feu Keven et Mickaël Giasson, Christian C. Deladurantaye et Leila C. Royer, Liliane et William Coulombe et son arrière-petite-fille Rylee.

Ses frères et sœurs : feu Raymond (Gemma Bernier), Pierre (Line Trudel), Roland (Claudette Gendron), Jean-Claude (Lisette Corneau), Gervaise, Odette (René Lachance), Yvon, Denis (Nathalie Marotte), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe : Louisette (feu Jean-Marie Simoneau), feu Huguette (feu Logy Bergeron), feu Jacques, feu Roger, feu Odette (feu Harold Guimont), feu Marcel (Ginette Barde), feu Noël, feu Serge (Huguette Paradis), Bruno (feu Chantale Gaudreau), Danielle (Jocelyn Pleau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier « ses sœurs de cœur » Émilia et Ginette.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

