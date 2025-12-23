Madame Jeannine Jean Bérubé (1941-2025)

À la Résidence Myriam Bourgault de Saint-Adalbert, le 19 décembre 2025, à l’âge de 84 ans est décédée madame Jeannine Jean, épouse de feu monsieur Marcel Bérubé. Fille de feu dame Adélaïde Bourgault et de feu monsieur Horace Jean, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Lise Fleury), Francis (Suzanne Renaud), Yvon (Anna Gagné) et Diane (Jean-Marie St-Pierre). Ses petits-enfants : Johannie, Émilie, Jasmin, Jérôme, Myriam, Charles, Olivier, Éric et leur conjoint(e). Ses arrière-petits-enfants : Antoine, Léa, Méliane, Jenny, Max-Éli, Liv, Lou-Eve et Ethan.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Huguette, feu Marcel, Rose-Alma, Juliette (feu Jean-Guy Bérubé), feu Germain, Alberte (feu Jean-Marc Richard), feu Francine, feu Louise, Mario (Céline Bastien), feu Jacinthe.

De la famille Bérubé : feu Jean-Guy (Juliette Jean), Gaston (Louisette Cloutier), Claudette (feu Roger Thibodeau), Clermont (Lise Cloutier) et Gilles (Denise Cloutier)

Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es).

La famille tient à remercier le personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile dont Nathalie Gauvin ainsi que Myriam Bourgault pour leur accompagnement et les soins apportés avec humanité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire un don à la Paroisse Notre-Dame-des-Érables-de-l’Islet-Sud, 366, rue Principale Sud, bureau 201, Ste-Perpétue. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) au 18, du Foyer Sud à Saint-Pamphile

Le samedi 03 janvier 2026 de 9h à 11h15. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées en l’église de Saint-Pamphile le samedi 03 janvier 2026 à 11h30 et de là au cimetière paroissial « Bellevue ».