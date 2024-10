Madame Jeannine Pelletier (1931-2024)

À son domicile, le 8 octobre 2024, à l’âge de 92 ans et 11 mois, est décédée entourée de l’amour de ses proches, dame Jeannine Pelletier épouse de feu monsieur Jean-Berchmans Pelletier. Fille de feu dame Angéline Gagnon et de feu monsieur Amable Pelletier, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Sylvie Leblanc), Suzie, Louise, Martin, Diane (Kelly Ford), Marylène (Éric Bilodeau). Ses petits-enfants: Cynthia, Dave et Patrick Pelletier, Sabreena et Nisha Chandra, Luke et Stefani Ford, Étienne et Marie-Pier Bilodeau ainsi que leur conjoint(e). Ses arrière-petits-enfants : Roxanne et Maxime, Flora et Ronan.

Elle était la sœur de : feu Joseph (feu Yvonne Vaillancourt), feu sr. Louise, feu Odilon (feu Léonie Gagnon), feu Narcisse (feu Thérèse Gagnon), feu Émilie (feu Odilon Gauvin), feu Made- leine (feu Baptiste Castonguay), feu Médéric (feu Hénédine Gagnon), feu Gilberte (feu Charles-Émile Langlois), feu Dolorès (feu Paul Anctil), feu Hugues (feu Laurette Bélanger), feu Hildebrand (feu Lucienne Thibault), feu Éméline (feu Laurent Legros), feu Louis-Paul (Adrienne Chouinard), feu Hubert (feu Yvette Pelletier), feu Raymond (feu Jeannine Blanchet), feu Eloi (feu Cécile Gamache), feu Guy (feu Marie-Reine Ferland).

De la famille de son époux, elle était la belle-sœur de: feu Bertrand (feu Laurentia Bélanger), Feu Lucille (feu René Picard), feu Dolorès (feu Toussain Rodrigue), Rollande (feu Claude Whitton), feu O’neil (feu Nicole Jalbert) et Léonce.

Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents, ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Nathalie Gauvin, Caroline Avoine, Marie-Josée Dubé des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur délicatesse et leur grande humanité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, (pour les services à domicile) 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0.

Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s à la résidence funéraire C. Lavoie et Fils(De la Durantaye et Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile, Samedi jour des funérailles à compter de 11h. Le service religieux sera célébré le samedi 2 novembre 2024 à 14h30 en l’église de Saint-Pamphile. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial « Bellevue ».

Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur :(418) 356-5230, courriel: clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.