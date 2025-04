Madame Jeannine Pruneau 1939-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 2 avril 2025, à l’âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Pruneau, conjointe de feu monsieur Léopold Lemelin. Elle était la fille de feu monsieur Gédéon Pruneau et de feu dame Célina Bouffard. Elle demeurait à Montmagny

Selon ses volontés, elle a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Une prière d’Adieu aura lieu ultérieurement lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, son grand ami Jacques Boulet qui l’a accompagné durant sa maladie, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère.

La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2