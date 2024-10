Madame Jocelyne Laflamme (1956-2024)

À son domicile, le 20 octobre 2024, à l’âge de 68 ans, est décédée subitement madame Jocelyne Laflamme, épouse de monsieur Gaétan Lemieux. Fille de feu dame Lucienne Morin et de feu monsieur Émile Laflamme, elle demeurait à Montmagny.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (ManonPageau) et Johanne (Claude Bouffard); ses petits-enfants : Maxime (Justine Guimont) et Sarah-Maude Lemieux (Tommy Bernier); Élodie et Océane Bouffard.

Elle était la sœur de : feu Louisiane, feu Florian (Ghislaine Caron) et Lionel (Carole Paquet); de la famille Lemieux : feu Jean-Guy (feu Louise Fournier), Diane (Cyrille Dubé), Francine, Réjean (Sylvie Lebel), Yvon (Doris Paquet), feu Serge (Ginette Caron) et René.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fon- dationhoteldieumontmagny.com/ ou À La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils560, du SouvenirCap-Saint-Ignacele vendredi 1er novembre de 19h à 21h; le samedi 2 novembre à compter de 9h.

Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 2 novembre 2024 à 11h à la résidence funéraire. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.