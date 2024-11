Madame Jocelyne Legendre (1946-2024)

À l’Hôpital Saint-François d’Assise de Québec, le 29 octobre 2024 à l’âge de 77 ans est décédée madame Jocelyne Legendre, fille de feu dame Edna May Robson et de feu monsieur Léo Legendre. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marianne et Christian Legendre (Mélanie Poitras).

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Robert (Rachel Maltais), feu Ginette, Pierre (Francine Giroux), Lorraine, feu Diane, Denis (feu Pearl Dugas) et feu Josée.

Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux et nièces, ses cousins, ses cousines et autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à Dr Francoeur et le personnel de l’Hôpital Saint-François d’Assise.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des envois de fleurs.

La famille recevra les condoléances au presbytère de Saint-Roch-des-Aulnaies le samedi 23 novembre 2024 dès midi et un moment de recueillement aura lieu lors de l’inhumation à 13h au cimetière paroissial de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Pour renseignements ou messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.