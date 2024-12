Madame Jocelyne Ouellet (1950-2024)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 29 novembre 2024, à l’âge de 74 ans, est décédée madame Jocelyne Ouellet, épouse de monsieur Simon Pelletier. Elle était la fille de feu Gérard Ouellet et de feu dame Antoinette Bérubé. Elle demeurait à Montmagny et native de Saint-Alexandre de Kamouraska. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2

le dimanche 22 décembre 2024 à compter de 12 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire, suivi de la mise en niche au Columbarium Laurent Normand.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Simon Pelletier, ses enfants : Sonia (Daniel Sirois), Marie-Claude (Steve Lemieux), Johanne (Sébastien Bernier), ses petits-enfants : Catherine (François Boucher), Simon, Anthony et Robin Sirois, Dany-Ann Pelletier (Alexandre Fournier), Érika (Félix Lafrance), Maude (Olivier Morency) et Daphnée Lemieux, Elliot, Clara et Félix Bernier ainsi que son arrière-petit-fils Xavier Boucher, ses frères et sœurs de la famille Ouellet : feu Marielle (feu Guy Chéron), Denise, Gilles, Laurent (Janine Deschênes), Lorraine (feu Alexandre Gagnon), Maurice (Lise Côté), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier : feu Dolorès (Charles Lévesque), Félicien (Alice Cloutier), Simonne (Claude Dumont), Cyrille (Colette Paradis), feu Nicolas (Hélène Turcotte), Louis-Philippe (Jacynthe Roy), Béatrice (Claude Bérubé).

Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du CLSC de Montmagny, celui de la Coopérative du Service d’aide à domicile et sans oublier le personnel dévoué de la Maison d’Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, https://www.jedonneneligne.org/maisonhelene/

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec