Madame Josette Hamelin Cloutier 1938-2025

Au Centre d’hébergement Jeanne-Crevier de Boucherville, le 20 août 2025, à l’âge de 86 ans, est décédée madame Josette Hamelin, épouse de feu monsieur Fernand Cloutier. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Hamelin et de feu dame Régina Roy. Elle demeurait à Boucherville et autrefois à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 1er novembre 2025, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Suzanne (Gilles Grégoire), Hélène (Gaétan Harvey), Yves (Sandra Daigle), ses petits-enfants : Andréa Grégoire (Alex Babin), Florence Grégoire (Michael Diaz), Alyssa Grégoire (Theo Savage), Catherine Harvey (Jonathan Cayer), Gabriel Harvey (Evelyne Richard), Marika Cloutier (Christophe Lamarche), Aryane Cloutier, ses arrière-petits-enfants : Loick et Zack Babin, Kaylen Savage, ses frères et sœurs : feu Yvette (feu Cyrille Pouliot), feu Réjeanne (feu Marcel Guay), feu Rita (feu Clément Corriveau), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Cloutier : Marie (feu Marcel Poulin), feu André (Rachel Boulet), Raynald (feu Nicole Vézina), Gilles (Solange Gaudreau), Lise (feu Édouard Forgues, Robert Bélanger), Marcel (Pauline Coulombe), Monique (feu Raynald Boulanger), Paul-Henri (Diane Bellavance), feu Solange, Colette (Gilbert Gendron), Ginette (feu Louis-Pierre Dionne), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC :

(https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.