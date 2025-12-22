Madame Juliette Houle (1934-2025)

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 25 novembre 2025, à l’âge de 91 ans, est décédée madame Juliette Houle, épouse de feu monsieur Richard Massé. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Houle et de feu dame Colette Thibault. Elle demeurait à Montmagny et native de Saint-Eugène de L’Islet. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand au 115, rue Saint-Louis à Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 27 décembre 2025, jour des funérailles, à compter de 13 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sylvain (Liette Alain), Yves (Linda Garneau), France (Pierre Deschênes et ses enfants Alexandre et Julie-Anne), ses petits-enfants :Gabrielle et Marie-Jade Massé, Valérie, Julie et Judith Massé, Karl Poirier, ses arrière-petits-enfants : Sophie, Élodie et Rosalie Auger, William et Alexandre Bizier, feu Chloé et Camille Doiron, ses frères et sœurs : feu Lucille, feu Gaston, Jean-Claude (Denise Perron), Carmen (feu Lucien Massé; Anger Roy), Gilberte (feu Gilles Mercier), Réjean (Céline Hubert), Micheline (feu Jocelyn Bélanger; Guy Laurendeau), Gaétan (Maria Isabel Villagomez Hidalgo).

Elle laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Massé, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués.