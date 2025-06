Madame Laura Dubé 1936-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 22 mai 2025, à l’âge de 88 ans, est décédée madame Laura Dubé, épouse de feu M. Robert Lemieux.

Fille de feu Mme Rosa Normand et de feu M. Joseph Dubé, elle demeu- rait à L’Islet (Saint-Eugène).

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Daniel Caron), Roger(Linda Caron) et Sylvain (Mireille Gaudreau); ses petits-enfants : Cédric, Olivier (Véronique Boily), Noémie (Charles Ouellet Bernier) et Mathis; ses arrière-petits-enfants : Léo, Alice, Jules, Hubert et bébé Louis à venir.

Elle est allée rejoindre ses parents et les membres de sa famille.

Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Dubé et Lemieux, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe de la Résidence Les Quartiers A pour leurs précieuses attentions, leur soutien et la qualité des services rendus.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/- DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils99, 7e rue L’Islet le samedi 14 juin à compter de 12h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 14 juin à 15h au même endroit. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.