Madame Laurette Mathurin (1931-2024)

Au Centre d’hébergement Heather-I à Rawdon, le 16 avril 2024, à l’âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Laurette Mathurin, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Mathurin et de feu dame Marie-Jeanne Pelletier. Native de Montmagny, elle demeurait à Rawdon.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le samedi 25 mai 2024 à compter de 9 h. Une liturgie de la Parole aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Suivra l’inhumation des cendres au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Raymond (feu Françoise Gaudreau), feu Marcel (Jeannine Labrecque), feu Denis (feu Pauline Croze), feu Gaston (Louise Laberge), feu Réginald (feu Ghislaine Pelletier), feu Madelaine, Mariette, Rolland (feu Céline Brisson Tardif), Diane (Rolland Pelletier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec