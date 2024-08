Madame Léonie Bélanger Lamarre (1938-2024)

Au Centre d’Hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, à l’aube de ses 86 ans est décédée madame Léonie Bélanger, épouse de feu monsieur Omer Lamarre. Fille de feu dame Bernadette Deschênes et de feu monsieur Joseph-Octave Bélanger, elle demeurait à L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rose Line, Suzanne, Georges et Sylvain; ses petits-enfants : Éric, Belinda et Émilie Boulanger (Yvon); Karina Michaud (Pascal), Daniel et Annie Lamarre (Francis) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Cody, Dereck, Miya, William et Ethan.

Sont aussi a ectés par son départ les membres des familles Bélanger et Lamarre, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de moment pour recevoir les condoléances au préalable. Les funérailles sans eucharistie seront célébrées le samedi 31 août 2024 à 14 h 30 en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours à L’Islet. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec