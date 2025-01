Madame Lise Boutin (1950-2025)

À l’Hôpital de Montmagny le 16 janvier 2025, est décédé à l’âge de 74 ans Mme Lise Boutin, fille de feu Apolline Marceau et de feu Gérard Boutin. Native de Ste-Apolline-de-Patton, elle demeurait à Montmagny.

Selon ses volontés, elle a été confiée pour crémation à la :

Résidence funéraire Boulanger

31, ave. de la fabrique

Montmagny

Il n’y aura pas de condoléances et de cérémonie. L’inhumation de ses cendres se fera en privée avec les membres de sa famille à une date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian Couture et Valérie Couture (Jacques Caron), ses tantes et oncles, cousines et cousins de la famille Boutin ainsi que les autres parents et amis.

Les enfants tiennent à remercier La Villa des Sages (RPA St-Just-de-Bretenières) ainsi que le Pavillon Alexandra (RI à Montmagny) pour l’accompagnement et le soutien fait à Mme Boutin dans les dernières années.

Pour renseignements: 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site Web : www.residenceboulanger.comEntreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.