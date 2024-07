Madame Lise Chouinard (1940-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 juillet 2024, à l’âge de 84 ans, est décédée madame Lise Chouinard, épouse de feu monsieur Raymond Fortin. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli et ayant demeuré de nombreuses années à L’Islet, elle était la fille de feu dame Yvonne Poitras et de feu monsieur Arthur Chouinard.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mireille, Guylaine et Gaétane (Steve Martineau); ses petits-enfants qu’elle chérissait tant : Louis Pelletier (Catherine Bernier), Gabriel (Maylina Babin) et feu Allissandre Lechasseur ainsi que deux arrière-petits-enfants à venir.

Elle était la sœur de : feu Françoise (feu Émilien Portelance), feu Maurice (feu Thérèse St-Pierre), feu Georges (Pierrette Houle), feu Lorraine (feu Henri Maheux), Jean-Yves (feu Janine Hudon), Solange (feu Gérald Fortin), feu Bertrand (Claire Chabot), Ginette (feu Bruno Morin) et Valmont (Annette Harton).

Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Fortin, plusieurs neveux et nièces et leur famille ainsi qu’autres parents et ses ami(e)s.

La famille remercie chaleureusement l’équipe médicale de l’Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins. Des remerciements particuliers sont adressés à son gendre Steve Martineau pour son réconfort et son soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Veuillez noter que selon son désir, il n’y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement en toute intimité lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec