Madame Lise Fournier 1961 -2026

À l’hôpital de Montmagny, le 6 février 2026 est décédée à l’âge de 64 ans et 4 mois dame Lise Fournier fille de feu monsieur Robert Fournier et de feu dame Bibiane St-Pierre. Elle demeurait à L’Islet et était native de Saint-Aubert. Selon ses volontés il n’y aura pas de rituels funéraires.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Vicky (Jean-Philippe Caron), Dave et leur père Maurice Chouinard, ses petits-enfants : Élizabeth Richard, William et Vanessa Caron. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Micheline, feu Claude, feu Lorraine, Marielle, Steeve et leur conjoint(e). De la famille Chouinard, elle était la belle-sœur de Roger (France Picard). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie Mme Anne Caron inf. et les membres du personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Don en ligne : www.cancer.ca

