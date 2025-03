Madame Lise Pelletier Moreau 1934-2024

Il y a un an, la vie nous apprenait combien elle est fragile. Avec toi est partie une portion de nous-mêmes et avec nous est demeurée une partie de toi. Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de madame Lise Pelletier le dimanche 30 mars 2025 à la salle Curé-Mercier (sous-sol de l’église de Saint-Cyrille de Lessard) à 10h30. Merci à tous les parents et ami(e)s qui s’uniront à nous par leur présence ou leurs pensées.

Ses enfants Caroline et Daniel, ainsi que les membres de leur famille.