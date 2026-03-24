Madame Lisette Bourgault Hébert 1949-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 16 mars 2026, à l’âge de 76 ans, est décédée madame Lisette Bourgault, épouse de monsieur Jocelyn Hébert. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle est allée rejoindre ses parents, madame Lucie Guimont et monsieur Jean Bourgault, ainsi que son fils Jonathan. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Renée Hébert (Réjean Hébert); ses petits-enfants : Samantha, James (Trishia Vallières), Henrick, leur père Carl Bernier ; ses arrière-petits-enfants : Éloi, Léon et Milan, leur père Jean-Sébastien Landry ainsi que Jacob Bernier. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Claude (feu Marie-Luce Caron), Michel (Marcelle Bernier), Denys (Roselyne Guimont), feu Pierre, Céline (Marc-André Bernier) et Marc-André Bourgault (Guylaine Thibault) de la famille Hébert : feu Lise (Serge Buteau). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à son ange gardien, Anny Berthiaume, inhalothérapeute.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d’Espoir (pour le CLSC et les CHSLD de la MRC de Montmagny), 10, rue St-Alphonse, St-Fabien-de-Panet, Québec, G0R 2J0 ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.

https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 560, route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le vendredi 27 mars de 19h à 21h et le samedi 28 mars à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu ce samedi 28 mars 2026 à 11 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.